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В Калуге спасли стрижонка Жорика

Софья Фирсова, Видео: Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
Опубликовано: 15.08.2023 10:51 1 441
В Калуге спасли стрижонка Жорика

Сотрудники минприроды выкармливают стрижонка, который не успел улететь на юг вместе с сородичами. Птицу нашли на улице Баррикад в Калуге, сообщили во вторник, 15 августа, в сообществе министерства.

Птенца назвали Жориком, когда его обнраужили, он весил всего 19 граммов. Стриженка кормят сверчками и тараканами, за 4 дня он уже набрал 8 граммов. За судьбой птенца следит калужский орнитолог Юрий Галченков.

По прогнозам специалистов, через несколько недель Жорик совсем окрепнет и сможет отправиться в естественную среду обитания, чтобы догнать свою стаю.

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Софья Фирсова, Видео: Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
Опубликовано: 15.08.2023 10:51 1 441
Тэги: общество природа
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