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Чиновник призвал жителей Калуги бойкотировать уличную торговлю

Владимир Андреев Фото автора
Опубликовано: 15.08.2023 08:36 0 631
Чиновник призвал жителей Калуги бойкотировать уличную торговлю

 На прошедшем в понедельник, 14 августа, совещании городского головы Калуги в числе прочих вопросов обсуждали проведение ярмарок и меры по ликвидации незаконной торговли на улицах.

Сегодня в областном центре периодически работает 16 официальных ярмарок. Девять из них организованы непосредственно муниципалитетом, две – фондом муниципального развития и пять – частные. 

Всего, по данным управления экономики Калуги, в нашем городе на открытом воздухе развернуто 916 торговых мест. Однако количество торговцев вдоль улиц не уменьшается. Руководство города призвало самих калужан помочь избавиться от «торговли на картонках». 

- В Калуге по-прежнему существует проблема незаконной торговли на улицах, сообщил начальник управления экономики Калуги Роман ЕВСТРАТОВ. - Мы при помощи административных комиссий, сотрудников полиции пресекаем такую торговлю, но хочу обратиться к калужанам, чтобы они воздержались от приобретения товаров в таких несанкционированных, стихийных торговых местах. Никакой гарантии качества эти продавцы не дают, и калужане в результате подвергают свое здоровье и жизнь опасности.

Уважаемые читатели, а вы покупаете товары у бабушек и дедушек, из которых состоит бОльшая часть несанкционированной уличной торговли? Какие именно, где и как часто?  Пишите в комментариях!

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Владимир Андреев Фото автора
Опубликовано: 15.08.2023 08:36 0 631
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