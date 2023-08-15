Чиновник призвал жителей Калуги бойкотировать уличную торговлю

На прошедшем в понедельник, 14 августа, совещании городского головы Калуги в числе прочих вопросов обсуждали проведение ярмарок и меры по ликвидации незаконной торговли на улицах.



Сегодня в областном центре периодически работает 16 официальных ярмарок. Девять из них организованы непосредственно муниципалитетом, две – фондом муниципального развития и пять – частные.



Всего, по данным управления экономики Калуги, в нашем городе на открытом воздухе развернуто 916 торговых мест. Однако количество торговцев вдоль улиц не уменьшается. Руководство города призвало самих калужан помочь избавиться от «торговли на картонках».



- В Калуге по-прежнему существует проблема незаконной торговли на улицах, сообщил начальник управления экономики Калуги Роман ЕВСТРАТОВ. - Мы при помощи административных комиссий, сотрудников полиции пресекаем такую торговлю, но хочу обратиться к калужанам, чтобы они воздержались от приобретения товаров в таких несанкционированных, стихийных торговых местах. Никакой гарантии качества эти продавцы не дают, и калужане в результате подвергают свое здоровье и жизнь опасности.

Уважаемые читатели, а вы покупаете товары у бабушек и дедушек, из которых состоит бОльшая часть несанкционированной уличной торговли? Какие именно, где и как часто? Пишите в комментариях!

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