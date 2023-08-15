Погода продолжает радовать жителей Калужской области
Во вторник, 15 августа, погода в Калужской области будет благоприятной, отмечают синоптики.
Утром температура составит +21 градус, днем разогреет до +26, к ночи похолодает до +17.
В течение дня ожидается переменная облачность, ветер северо-западный, слабый, не более 2 м/с.
Наши предки подмечали, если в этот день утром сухая погода, то следующие шесть недель простоят засушливые.
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