Погода продолжает радовать жителей Калужской области

Во вторник, 15 августа, погода в Калужской области будет благоприятной, отмечают синоптики.

Утром температура составит +21 градус, днем разогреет до +26, к ночи похолодает до +17.

В течение дня ожидается переменная облачность, ветер северо-западный, слабый, не более 2 м/с.

Наши предки подмечали, если в этот день утром сухая погода, то следующие шесть недель простоят засушливые.

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