Мошенники помешали калужанам стать крупными инвесторами

В понедельник, 14 августа, УМВД России по Калужской области сообщило о возбуждении уголовных дел о мошенничестве под видом инвестирования.

Калужанин рассказал полиции, что ему позвонил незнакомец и предложил заняться биржевыми торгами, якобы это заметно улучшит материальное положение.

Потерпевшему мысль показалась заманчивой, он продолжил общение уже с якобы финансовым брокером, который должен был сопровождать калужанин при проведении всех операций с деньгами.

По инструкции, он установил приложение и зарегистрировался на платформе. После пополнения счет калужанину удалось вывести небольшую сумму в качестве заработка, что убедило его в надежности дела.

Потерпевший продолжил вносить деньги на счет. Часть денег он уже взял в кредит, часть была личным накоплением.

Только вот прибыль вдруг выводиться перестала, финансовый помощник требовал для этого внести еще большую сумму на счет.

Спустя время родственник сказал калужанину, что тот общается с мошенниками. Только после этого потерпевший обратился в полицию.

Так же и другой мужчина вложился, мечтая стать успешным инвестором. Только дохода так и не получил.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.