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Оборонные предприятия Калуги покажут свои разработки на форуме «Армия -2023»

Сергей ПЕТРОВ , фото Минобороны РФ
Опубликовано: 14.08.2023 16:14 0 528
Оборонные предприятия Калуги покажут свои разработки на форуме «Армия -2023»

В понедельник. 14 августа, в выставочном центре «Патриот» на аэродроме «Кубинка» стартовал организованный минобороны РФ Международный военно-технический форум «Армия-2023».

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Калужской области, в этом масштабном мероприятии примут участие и калужские предприятия. 

Свою оборонную продукцию покажут «Тайфун», «Сигма», «КЭМЗ» и «Калугаприбор».

- В рамках «Армии-2023» отечественные и зарубежные компании покажут современные и перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники, - говорится в сообщении правительства. - Делегацию Калужской области на форуме возглавляет заместитель губернатора Василий Быкадоров

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Сергей ПЕТРОВ , фото Минобороны РФ
Опубликовано: 14.08.2023 16:14 0 528
Тэги: обществор
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