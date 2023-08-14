Оборонные предприятия Калуги покажут свои разработки на форуме «Армия -2023»

В понедельник. 14 августа, в выставочном центре «Патриот» на аэродроме «Кубинка» стартовал организованный минобороны РФ Международный военно-технический форум «Армия-2023».

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Калужской области, в этом масштабном мероприятии примут участие и калужские предприятия.

Свою оборонную продукцию покажут «Тайфун», «Сигма», «КЭМЗ» и «Калугаприбор».

- В рамках «Армии-2023» отечественные и зарубежные компании покажут современные и перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники, - говорится в сообщении правительства. - Делегацию Калужской области на форуме возглавляет заместитель губернатора Василий Быкадоров

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