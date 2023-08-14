Рыбаку грозит два года тюрьмы за 24 пойманные в Калужской области рыбы
В понедельник, 14 августа, УМВД России по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела о незаконной добыче водных ресурсов.
Полиция считает, что 47-летний житель Людиновского района в границах особо охраняемой природной зоны озера Ломпадь сетью ловил рыбу.
Во время рейда, вечером, мужчина был задержан на месте происшествия инспекторами отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Калужской области. Рядом была обнаружена свежевыловленная рыба, 24 единицы (лещ, карась, судак). Мужчину доставили в отдел полиции. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.
Житель Людиновского района свою вину признал, сказал, что ловил рыбу для себя.
Сейчас фигурант под подпиской о невыезде, ему грозит лишение свободы на срок до двух лет, расследование продолжается.
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