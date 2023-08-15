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билайн бизнес оснастил более 70 000 самокатов Яндекса своими сим-картами

Опубликовано: 15.08.2023 12:58 0 174
билайн бизнес оснастил более 70 000 самокатов Яндекса своими сим-картами

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За два года пилотный проект превратился в полноценное сотрудничество в России и Казахстане

билайн бизнес и Яндекс Go масштабируют использование IoT-технологий (интернета вещей) в сфере средств индивидуальной мобильности. За два года сотрудничества объем поставок сим-карт для арендных самокатов вырос более чем в 3 раза — с 15 000 до 50 000 штук. Расширилась и территория проекта: теперь он охватывает Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Тулу, а с марта 2023 года и один из крупнейших городов Казахстана Алматы.

Сегодня Яндекс входит в ТОП-3 игроков рынка кикшеринга, объем которого оценивается более чем в 13,3 млрд рублей. билайн бизнес стал партнером Яндекса по IoT-технологиям с момента запуска сервиса в 2021 году.

В каждом самокате Яндекс Go установлена специальная сим-карта билайна для интернета вещей. Это необходимо, чтобы устройство верно считывало сигналы о начале и завершении аренды, а также для более точного определения актуальной геолокации самоката и его технического состояния, например, уровня заряда аккумулятора. 

«Обмен технической информацией между самокатом, билайном, нашим бэкендом и обратно происходит за 500 миллисекунд — и таких операций происходит несколько десятков тысяч в день, – отметил Леонид Ясиновский, руководитель направления самокатов в Яндекс Go, – Это влияет на скорость работы приложения (например, на – старт и завершение аренды) и значительно улучшает пользовательский опыт».

В рамках сотрудничества с Яндексом команда билайн бизнес предоставила М2М инструменты (инструменты межмашинного взаимодействия) и решения, необходимые для корректной работы тысяч сим-карт, а также выделила специалистов поддержки, чтобы взаимодействие было максимально оперативным. Центр управления M2M позволяет настраивать тарификацию и автоматизацию бизнес-процессов за счет подключения к другим информационным системам через API интерфейсы (программные интерфейсы приложений).

В 2023 году сервис кикшеринга Яндекс Go расширил свою географию и увеличил количество доступных для аренды устройств. В ответ на запрос партнера билайн бизнес не только поставил дополнительные 50 000 сим-карт, но и обеспечил доставку партии до завода в Китае, где чипы стали неотъемлемой частью готовых самокатов. Также оператор продолжает обеспечивать связь с каждым работающим устройством — на территории России и в международном роуминге.

«Применение M2M-технологий билайн бизнес в сервисе аренды самокатов Яндекса стало продолжением нашего сотрудничества с одной из самых мощных ИТ-компаний страны. Мы предоставили три ключевых преимущества для клиента — комплексную безопасность, правильный клиентский опыт и управление расходами — и продолжаем развивать полноценное бизнес партнерство в такой инновационной сфере, как интернет вещей», — комментирует Денис Голованов, директор по работе с крупными клиентами ПАО «ВымпелКом».

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Опубликовано: 15.08.2023 12:58 0 174
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