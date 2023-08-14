В Калужской области неизвестные вырезали на деревьях кресты

На прошлой неделе в редакцию обратилась наша читательница Инга. Женщина была крайне обеспокоена состоянием деревьев на лесной дороге между деревнями Мужачи и Большая Сушка в Перемышльском районе Калужской области. На снимках, которые она прислала в редакцию, были кадры с множеством изрезанных деревьев. На стволах были высечены кресты.

Мы решили обратиться в минприроды и попросить организовать проверку по данному вопросу. В понедельник, 14 августа, сотрудники министерства рассказали, что после нашего обращения ими была организована проверка, в ходе которой были установлены нарушения.

- Сейчас ведем расчет вреда, причиненного лесам, для последующего направления в полицию в целях установления виновных лиц и дальнейшего реагирования, - отметили в минприроды.





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