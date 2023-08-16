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Запрет не поможет, или Как сделать гаджеты полезными

Опубликовано: 16.08.2023 10:14 0 164
Запрет не поможет, или Как сделать гаджеты полезными

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В Калуге есть возможность научить детей использовать современные IT устройства для развития личности и создания надёжной базы последующего профессионального обучения.

Можно сколько угодно отбирать телефон или планшет у ребенка, ставить ему условия по времени залипания в них, только всё это на практике приводит лишь к ссорам.

Гораздо полезнее и эффективнее, что называется, возглавить процесс. Направить энергию и любознательность малыша в верном направлении. Навыки, полученные в самом раннем детстве, помогут в дальнейшем плавно перейти от игрушек в сети к созданию своих собственных крутых проектов. И, кто знает, быть может именно ваш ребенок «переплюнет» мировых законодателей мод в IT-сфере.

Где найти наставника

В Калуге уже шесть лет успешно работает Центр программирования и робототехники iKids. Расположен он в бизнес-центре «Московский» на улице Суворова, 121. 

За эти годы твердые знания по программированию и робототехнике здесь получило более 1500 учеников. Преподаватели iKids - профессионалы и неравнодушные педагоги с большим опытом работы, регулярно повышающие профессиональные навыки.

Работают в Центре исключительно на современном оборудовании, соответствующем последним технологическим трендам. Кстати, воспитанники iKids – победители федеральных и региональных олимпиад по робототехнике и программированию.

Записаться на пробное бесплатное занятие можно на сайте https://kaluga.ikids.su/  или по телефону: (4842) 230-219.

Центр программирования и робототехники iKids для детей 5-14 лет в Калуге - это уникальные занятия, которые помогают развивать IT-навыки, креативное мышление, эмоциональный интеллект, коммуникативные навыки.

В Центре уверены, что гаджеты - это полноценный инструмент для создания собственных крутых проектов, а не только средство развлечения. Эту идею наставники и педагоги Центра весьма успешно вкладывают в головы своих воспитанников.

От простейших программ до языка Python

В Центре программирования и робототехники iKids детей обучают в четырех возрастных группах. Специфические возможности ребенка пяти лет, существенно отличаются от мышления 14-летнего подростка. Именно поэтому, в каждой группе свои программы и наработки.

В группе 5−6 лет ребята учатся создавать своих простейших роботов, подключать их к компьютеру и создавать для них простейшие программы. Это способствует формированию логического и проектного мышления. К тому же полученные навыки очень помогут первокласснику в учебе. Не стоит упускать из виду и развитие мелкой моторики, тренировку усидчивости, дисциплины и аккуратности, при безусловном развитии воображения.

В возрасте 7-8 лет (а это следующая группа Центра) дети обычно воспринимают технологии, как средство развлечения. У школьников есть смартфоны, компьютеры, планшеты и другие гаджеты, которые часто используются для игр и отдыха. На занятиях через робототехнику и программирование ребята понимают, что гаджеты — это великолепный инструмент для поиска информации, для создания своих оригинальных проектов и даже для творчества. 

Дети погружаются в мир конструирования, знакомятся с различными механизмами, моделируют роботов с помощью специальных образовательных конструкторов LEGO. Основы программирования дают ценные знания и навыки по работе с компьютером, софтом и программами. Изучают базовые элементы программирования на платформе Scratch.

Более взрослая группа принимает детей 9-10 лет. В этом возрасте они все активнее проявляют интерес к компьютерным играм, смартфонам и другим технологиям. Ребята тянутся к сверстникам и даже перенимают привычки друг друга.

Ученики Центра работают на специальной образовательной программе Roblox Studio. Ребята не только открывают для себя мир программирования, но и выступают в роли настоящих разработчиков игр и приложений, а это очень перспективное направление.

Робототехника в этом возрасте доступна на EV3. Дети изучают предмет на одной из самый популярных на сегодняшний день платформе Lego Mindstorms Education EV3, которая имеет колоссальный потенциал в образовательной и соревновательной робототехнике. Знакомятся с принципами работы популярных роботизированных систем («умный дом», робот-пылесос, парктроник и др.).

Наконец, подростки 11-14 лет в Центре программирования и робототехники iKids могут получить уже серьёзные практически профессиональные знания и умения в области программирования. 

Ребят этой группы ждёт курс компьютерной грамотности, который предназначен для знакомства с цифровым миром и обучения основным понятиям и навыкам работы с компьютером. Ребята познакомятся с устройством компьютера, изучат пакет Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), так необходимый для успешной школьной и студенческой жизни, и узнают все о кибербезопасности и интернет–протоколах.

Изучение программирования проходит на более глубоком профессиональном уровне. Ребята изучат язык программирования VBA, на котором будут писать макросы для Exсel. В программе старшей группы - освоение 3Д-моделирования на платформе Autodesk Fusion 360 и программирование на языке Python.

Кстати, в Центре практикуется одно факультативное online-занятие в неделю, где ведущие специалисты из IT-сферы будут делиться своим опытом, а каждый желающий сможет вступить с ним в диалог и задать интересующие вопросы.

Заинтересовались? Центр программирования и робототехники iKids приглашает юных калужан 5-14 лет на занятия в учебном году 2023/2024. Не упустите случай привить своему ребенку здоровый интерес к IT-сфере.

Калуга, Бизнес-центр «Московский»,
ул. Суворова 121
https://vk.com/ikids_kaluga

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ИП Порошин А.Н.

 

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Опубликовано: 16.08.2023 10:14 0 164
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