В Калужской области ввод жилья увеличился на 25% за первое полугодие

За первое полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Калужской области было введено на 25% больше квадратных метров жилья, сообщил в понедельник, 14 августа, Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

По его словам, в прошлом году было введено более 900 квадратных метров, что на 24% превысило показатели 2021 года.

В регионе активно строят детские сады, школы, поликлиники, театры, спортивные объекты.

-Работу хорошего строителя видно сразу, и именно такие специалисты пользуются в нашем регионе уважением, - рассказал Артамонов.

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