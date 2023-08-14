«БЕЗ БАРЬЕРА» - так называется проект по развитию киберспорта среди глухих и слабослышащих, разработанный членом Молодёжной Палаты при Гордуме Калуги Татьяной Корнеевой. С этим проектом Татьяна вышла в полуфинал федеральной премии «МЫВМЕСТЕ» в номинации «Здоровье нации».

«К реализации проекта вместе с депутатами Гордумы мы приступили в 2021 году. Тогда удалось организовать первый кибертурнир, в котором приняли участие не только калужане и жители области, но и спортсмены из Тулы. Сейчас в Калуге семь киберспортивных площадок, в 2022 году в турнире участвовали инвалиды по слуху из Москвы, Брянска, Воронежа и Тулы. Надеюсь, что проект получит дальнейшее развитие, появятся новые площадки, возрастёт количество участников. Моя мечта – провести в Калуге Кубок России по киберспорту», – рассказала Татьяна Корнеева.

В рамках полуфинала премии «МЫВМЕСТЕ» состоится защита проектов, лучшие их них получат гранты на реализацию.

«Киберспорт сегодня - это не только развлечение. Он так же, как и традиционные виды спорта, требует регулярных тренировок, упорства, мастерства и слаженной командной работы. Замечательно, что члены Молодёжной Палаты уделяют большое внимание проблемам и потребностям людей с ограниченными возможностями и стремятся помочь в их социализации», – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

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