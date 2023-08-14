В Калужской области ищут пропавшую 79-летнюю женщину в сиреневой олимпийке
В СНТ «Ветеран – Дубки» в деревне Каменка Наро-фоминского района пропала 79-летняя Александра Шмычкова, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в понедельник, 14 августа.
О местонахождении пенсионерки неизвестно с 6 августа. По сообщению волонтеров, она может находиться в Калужской области.
Приметы:
• рост - 165 см,
• нормального телосложения,
• волосы русые с проседью
• глаза серые
Женщина одета в сиреневую олимпийку, темные лосины, синие кроссовки. С собой у Александры Шмычковой была розовая прямоугольная сумочка в горошек.
Пенсионерка нуждается в медицинской помощи.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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