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В Калужской области ищут пропавшую 79-летнюю женщину в сиреневой олимпийке

Софья Фирсова. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"
Опубликовано: 14.08.2023 11:06 0 373
В Калужской области ищут пропавшую 79-летнюю женщину в сиреневой олимпийке

В СНТ «Ветеран – Дубки» в деревне Каменка Наро-фоминского района пропала 79-летняя Александра Шмычкова, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в понедельник, 14 августа.

О местонахождении пенсионерки неизвестно с 6 августа. По сообщению волонтеров, она может находиться в Калужской области.

Приметы:
• рост - 165 см,
• нормального телосложения,
• волосы русые с проседью
• глаза серые

Женщина одета в сиреневую олимпийку, темные лосины, синие кроссовки. С собой у Александры Шмычковой была розовая прямоугольная сумочка в горошек.

Пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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Софья Фирсова. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"
Опубликовано: 14.08.2023 11:06 0 373
Тэги: общество лиза алерт
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