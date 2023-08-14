Ростсельмаш предлагает цифровые системы для повышения качества работы в полях

Точность прохождения маршрута обеспечивает РСМ Агротроник

Уборка зерновых на калужских полях уже в разгаре, но впереди у аграриев еще много работы. С утра и до позднего вечера сельхозпроизводители региона ударно трудятся, чтобы на выходе получить с каждого гектара земли максимум.

Сделать движения техники точно выверенными, увеличить производительность и бережно собрать урожай помогают электронные системы от Ростсельмаш.

Нарушения под контролем

— Мне важен постоянный контроль на всех этапах работы, поэтому моя техника оборудована платформой РСМ Агротроник, – рассказал глава КФХ «Баранов А.Ю.» Александр БАРАНОВ. – Она докладывает мне о каждом движении в полях, в том числе о человеческом факторе в работе. Мои сотрудники знают, что пробуксовка, превышение рабочей скорости сразу отразятся в приложении на моем телефоне. Конечно, я позвоню механизатору и сделаю замечание о недопустимости такой работы.

Я слежу за каждой единицей техники и РСМ Агротроник помог нам снизить общее количество нарушений!

Одними из основных разработок системы назову два модуля: «Погода» и «Планирование». Для работы в полях без них уже не обойтись. Я знаю о текущей погодной ситуации, вижу прогноз конкретно по моей территории, а значит, мы эффективно распределим работы.

В приложении мы задаем маршруты, планируем виды работ на конкретных участках. Данные сохраняются и при необходимости к ним можно вернуться в любое подходящее время.

Все в одном приложении

— С системой РСМ Агротроник мы работаем с 2021 года, когда установили ее на тракторы Ростсельмаш серии 2000, – поясняет руководитель хозяйства КФХ «Кисиленко А.А.» Александр Кисиленко. – Разработка просто незаменима. Система тщательно контролирует все этапы: я получаю срез данных об эффективности обработки почвы, сверяю заданные маршруты, отслеживаю состояние каждой единицы техники.

Если возникли вопросы или сомнения по принятым решениям, программа все сохраняет, всегда можно вернуться и в приложении уточнить все необходимое, в том числе изменить задание.

Мне не нужно находиться на рабочем месте у компьютера, я могу быть в полях, могу быть в рабочей поездке, но система РСМ Агротроник по-прежнему держит меня в курсе всех дел через приложение на телефоне.

Я открываю данные по каждой машине, смотрю, сколько она наработала, какую площадь работ охватила, особенности маршрута и техническое состояние техники. Вижу, каким был расход ГСМ, как работал двигатель, могу узнать, когда пора отправлять машину на ТО.

Я стараюсь лично контролировать все работы в моем хозяйстве, поэтому без такой системы от Ростсельмаш мне не обойтись. Благодаря приложению я вижу онлайн, сколько часов проработала техника, какой ресурс и какие мощности были затрачены, – все это помогает в дальнейшем корректировать работу так, чтобы получить на выходе максимальную отдачу.

Отдельно скажу, что РСМ Агротроник помог избавиться от такой проблемы, как слив топлива. Как только система его фиксирует, сразу оповещает меня. Также под контролем простои техники и возникшие вдруг незапланированные работы, – я в курсе всего. Теперь и работа сотрудников стала прозрачной, а выполнение моих задач – четким.

Новые разработки для точности

Еще одна разработка – РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль сделает автоуправляемым любой трактор из серии Ростсельмаш 2000.

Электроруль направляет технику, следит за траекторией и даже производит автоматические развороты.

Точность прохождения гарантируется базовой станцией RTK, которая выверяет траекторию с точностью до 2,5 сантиметров.

Устанавливается система непосредственно в рулевую колонку, сам процесс проходит быстро: все работы обычно занимают не более трех часов, их можно провести даже в сезон уборки урожая без особых потерь по времени.

В комплекте РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль есть спутниковая антенна, блок управления и сенсорный модуль, сам электрический руль.

Почему не стоит откладывать установку системы? Она создана для снижения пропусков и перекрытий, благодаря исключению лишних прогонов техники экономит топливо, помогает держаться курса в темное время суток и при плохой видимости без необходимости снижать скорость.

РСМ Агротроник от Ростсельмаш сделает каждое движение техники в полях особенно эффективным. Экономия топлива и ресурсов, четкость и слаженность работы способствуют получению максимального результата.

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