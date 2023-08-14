Жительница Калужской области спасла аистят

В воскресенье, 13 августа, самый известный калужский орнитолог Юрий Галченков рассказал о жительнице Юхновского района, которая спасла аистят.

Любовь Голубева из села Климов Завод больше двух недель докармливала двух птенцов, которые сначала потеряли одного родителя, а затем были согнаны из гнезда аистом-чужаком.

По словам Галченкова, один из аистят был совсем обессилен, но женщина смогла дорастить и выкормить птенцов. Ей на помощь пришли сотрудники национального парка «Угра» и его инспектор Андрей Иванов.

- Птенцы уже несколько дней летают, устраиваясь на ночь в родном гнезде.- рассказал Галченков. В свободное время птицы гуляют по лужайке в поисках корма. Любовь Ивановна их продолжает подкармливать. Скоро молодые аисты окончательно окрепнут и покинут родину на зимовку.

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