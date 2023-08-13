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ФК «Калуга» дважды покорил «Космос»

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 13.08.2023 18:00 0 216
ФК «Калуга» дважды покорил «Космос»

В воскресенье, 13 августа, в нашем городе состоялся матч четвертого тура второй лиги, в рамках которого ФК «Калуга» принимал в гостях «Космос» из Долгопрудного.

Игра проходила под дождем, но размочить счет нашей команде удалось только на 27 минуте, когда космонавт Тимур Абдаширов покорил «Космос» первым.

Второй раз этот успех повторил Артем Федчук. Это произошло на 76 минуте. Ответить на два гола калужан футболистам из Долгопрудного не удалось.

Следующую игру наш клуб проведет в субботу,  19 августа, в Раменском. Там он встретится с местным «Сатурном» в очередной игре второй лиги.

А ближайшая домашняя встреча состоится 23 августа. В этот день нас ждет калужское дерби – в рамках Кубка России «Калуга» поборется за прохождение в следующий круг с обнинским «Квантом».

Атом или космос? Вот в чем вопрос.

 

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Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 13.08.2023 18:00 0 216
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