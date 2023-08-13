За неделю в Калуге родились 78 малышей

Согласно данным калужского загса, с 7 по 12 августа в Калуге родились 78 малышей. Из них 38 девочек и 40 мальчиков.

Самые интересные имена: Гордей, Мия, Есения, Савелий, Демьян, Аврора, Мираслав.

За прошедшую неделю в Калуге было зарегистрировано 124 брака. А всего с начала года в Калуге родилось 2488 человек и было создано 1649 семей.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.