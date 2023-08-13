Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил калужан с Днем строителя

От имени депутатов Городской Думы поздравляю всех работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником!

В основе процветания Калуги лежит труд строителей. Поколения проектировщиков и архитекторов, рабочих и инженеров год за годом возводили наш город. Нынешнее поколение калужских строителей достойно продолжает славные традиции своих предшественников. В Калуге строятся новые дома, школы и детские сады, парки и дороги, воплощаются в жизнь самые смелые инфраструктурные проекты. Вы вкладываете силы и душу в свою работу. Спасибо вам за ваш нелегкий труд, за верность выбранной профессии!

Желаю вам крепкого здоровья, удачи, оптимизма и новых профессиональных достижений!

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев

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