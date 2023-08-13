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Калужане приняли участие в рекордном подъеме на Авачинский вулкан

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 13.08.2023 12:00 0 72
Калужане приняли участие в рекордном подъеме на Авачинский вулкан

В субботу, 12 августа на Камчатке отметили День вулкана.

В честь этого праздника состоялось восхождение на Авачинский вулкан, в котором приняли участие более 1000 человек. Среди принявших участие в восхождении на него были и наши земляки из Калужской области.

- 1221 человек из 26 субъектов нашей страны совершили массовое восхождение в этом году, - рассказал директор Камчатского выставочно-туристического центра Александр ЖУРАВЛЁВ. -. За последние десять лет это наибольшее число участников.

Восхождение на Авачинский вулкан проходит ежегодно, начиная с 2008 года и стало одно из самых знаковых событий Камчатки. В воскресенье, 13 августа, праздник продолжит арт-фестиваль «День вулкана».

Авачинский вулкан – или Авачинская сопка, это действующий вулкан на Камчатке в южной части Восточного хребта. Расположен к северу от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана – 2717 метров.

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Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 13.08.2023 12:00 0 72
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