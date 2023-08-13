В Калужской области сгорела баня

В ночь на воскресенье, 13 августа, в Дзержинском районе Калужской области произошел пожар.

Сотрудникам ГУ МЧС по Калужской области пришлось тушить баню в деревне Смагино. Здание выгорело дотла.

Пожар начался в третьем часу ночи. Пострадавших, к счастью, нет.

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