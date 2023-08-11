Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Волонтеры Падения дронов Бренд года-2023. Голосование История Калуги Статьи

Стало известно, что нарисуют в подземном переходе Калуги

Елена Сумак. Фото автора, изображения проекта рисунка - правительство Калужской области.
Опубликовано: 11.08.2023 20:39 0 377
Стало известно, что нарисуют в подземном переходе Калуги

Как мы писали ранее, единственный в Калуге подземный переход стали украшать рисунками.

В пятницу вечером, 11 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал подробнее о проекте.

- Спасибо тем, кто подключился к обсуждению судьбы подземного перехода в Калуге. Идеи звучали разные: от радикальных «засыпать и забыть» до оформления в стильный арт-объект. Последнее предложение мне понравилось. В Калуге работает арт-художник со всероссийской известностью Deonis Thekko. Предложил ему реализовать проект. Он сделал эскизы того, как может преобразиться наш переход. Мне показалось это то, что надо.  Будем с интересом следить и ждать финала, - подытожил Владислав Шапша.

Проект, который будет воплощен в подземном переходе.

Отметим, что ранее этот художник уже расписывал опоры Гагаринского моста и трансформаторную подстанцию.

Есть и малоизвестные полотна калужанина, например, в недостроенном доме № 24 по улице Фомушина.

 

Эти рисунки художник сделал на стенах недостроя.

 

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Елена Сумак. Фото автора, изображения проекта рисунка - правительство Калужской области.
Опубликовано: 11.08.2023 20:39 0 377
Тэги: общество благоустройство
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Всего проголосовало: 902
Новости партнеров
Как организовать перевозку тела умершего в другой город
Изготовление памятников на заказ: как выбрать и заказать
Мониторы для игр и работы. В чем разница?

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru