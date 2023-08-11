Стало известно, что нарисуют в подземном переходе Калуги

Как мы писали ранее, единственный в Калуге подземный переход стали украшать рисунками.

В пятницу вечером, 11 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал подробнее о проекте.

- Спасибо тем, кто подключился к обсуждению судьбы подземного перехода в Калуге. Идеи звучали разные: от радикальных «засыпать и забыть» до оформления в стильный арт-объект. Последнее предложение мне понравилось. В Калуге работает арт-художник со всероссийской известностью Deonis Thekko. Предложил ему реализовать проект. Он сделал эскизы того, как может преобразиться наш переход. Мне показалось это то, что надо. Будем с интересом следить и ждать финала, - подытожил Владислав Шапша.

Проект, который будет воплощен в подземном переходе.

Отметим, что ранее этот художник уже расписывал опоры Гагаринского моста и трансформаторную подстанцию.

Есть и малоизвестные полотна калужанина, например, в недостроенном доме № 24 по улице Фомушина.

Эти рисунки художник сделал на стенах недостроя.

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