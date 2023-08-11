В Калуге подземный переход украшают рисунками

В пятницу, 11 августа, наш читатель Станислав Соловьев рассказал, что подземный переход в Калуге начали украшать рисунками.

На фото, которые сделал калужанин, видно, что стены перехода, как белый холст, подготовлены для творчества. Художник уже приступил к работе. Кто именно будет разрисовывать стены и в каком стиле будет выполнен рисунок, пока неизвестно.

Напомним, во вторник, 8 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша спросил у калужан совета о том, что делать с единственным в Калуге подземным переходом.

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