Основной этап работ на набережной Яченского водохранилища в Калуге завершат ко Дню города

Такую задачу поставил городской голова Дмитрий Денисов перед подрядчиком.

Об этом градоначальник сообщил в пятницу, 11 августа.

- Мы учли просьбы и пожелания калужан и проработали на верхнем променаде зону отдыха – там подрядчик делает деревянные перголы с качелями, навесом и подсветкой, - пояснил Дмитрий Денисов.

Сейчас завершается строительство трибун, уже обновлены лестницы-спуски с верхнего на нижний променады. Строители устанавливают ограждения пирса.

А вот ливневую канализацию подрядчик готов сдать чуть позже, в самом конце августа.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.