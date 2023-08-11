Основной этап работ на набережной Яченского водохранилища в Калуге завершат ко Дню города
Такую задачу поставил городской голова Дмитрий Денисов перед подрядчиком.
Об этом градоначальник сообщил в пятницу, 11 августа.
- Мы учли просьбы и пожелания калужан и проработали на верхнем променаде зону отдыха – там подрядчик делает деревянные перголы с качелями, навесом и подсветкой, - пояснил Дмитрий Денисов.
Сейчас завершается строительство трибун, уже обновлены лестницы-спуски с верхнего на нижний променады. Строители устанавливают ограждения пирса.
А вот ливневую канализацию подрядчик готов сдать чуть позже, в самом конце августа.
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