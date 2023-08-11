Калужанин решил спасти пчел от нашествия клеща Варроа

В конце июля 2023 года подвели итоги третьей волны конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Выпускник Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана Алексей Пучков стал победителем.

Его идея заключается в разработке технологии вывода так называемых варроарезистентных пчелиных маток методом искусственного осеменения. Это позволит оказать помощь не только пчеловодам, но и всему сельскому хозяйству: пчелы опыляют около 80% сельскохозяйственных культур, включая овощи, фрукты, ягоды, подсолнечник и другие.

- Мой отец занимается пчеловодством уже более 25 лет, - рассказывает Алексей Пучков. - Я понял, что благодаря его опыту и поддержке можно принять участие и попробовать решить очень важную проблему пчеловодства.

Алексей ставит перед собой амбициозные цели. В следующие 12 месяцев он планирует реализовать проект, оформить юридическое лицо, разработать бизнес-план и создать сайт для стартапа.

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