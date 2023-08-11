В Жуковском районе простились с погибшим в зоне СВО земляком
Дмитрий Герасимов при выполнении задач в ходе специальной военной операции погиб 31 июля.
Уроженец Калужской области из деревни Караулово, Дмитрий, отслужив срочную службу, заключил контракт и отправился на территорию СВО.
- Ему было всего 20 лет, рассказал глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко. - Но, не смотря на свой возраст, Дмитрий показал пример настоящего героизма и мужественности. Выражаю искренние соболезнования семье и родным Дмитрия. Глубоко скорблю вместе с вами!
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