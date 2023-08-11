Прокуратура Калужской области через суд обязала Минздрав выделить детям-диабетикам необходимую систему мониторинга
В пятницу, 11 августа, прокуратура Калужской области сообщила о решении суда по вопросу обеспечения детей-инвалидов необходимой системой.
Как рассказала прокуратура, апелляционный суд оставил без изменения решение об обеспечении детей с диабетом первого типа системой непрерывного мониторинга глюкозы.
Ранее Калужский районный суд согласился с иском прокуратуры Калуги и Обнинска к министерству здравоохранения Калужской области. Суд обязал министерство обеспечить детей 13 и 7 лет системой непрерывного мониторирования глюкозы в крови до ее отмены по медпоказаниям.
Не согласившись с решением суда, минздрав подал на апелляцию, которая оставила решение без изменений. Министерство обязано обеспечить детей с инвалидностью необходимой системой. Прокуратура держит этот вопрос на контроле.
Прокуратура уточняет, что система мониторинга глюкозы необходима для постоянного автоматического определения уровня глюкозы в крови без частой травматизации пальцев проколами.
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