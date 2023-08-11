Небо над Калугой снова свободно для полетов воздушных судов

Как сообщило агентство РИА Новости, режим «Ковер», ограничивающий полеты гражданских самолетов в Калужской области, снят.

Ранее сообщалось, что над аэропортом «Калуга» и «Внуково» было закрыто воздушное пространство.

О снятии режима запрета полётов сообщили представители калужского аэропорта.

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