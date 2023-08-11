Калужанин подал в суд на дочь Дмитрия Маликова

Индивидуальный предприниматель из Калуги Эрмек Ж. (данные имеются в редакции) 7 августа 2023 года подал заявление в Арбитражный суд Москвы.

Как заявляет истец, Стефания Маликова поручила ему пошив своих коллекций и в результате девушка недоплатила калужскому ИП-шнику 136 тысяч рублей.

Дочь Дмитрия Маликова весной 2022 года решила открыть собственное дело по пошиву модной одежды. Бизнес стал тормозить с самого начала. За год, по некоторым сведениям, убыток составил 1,4 млн. рублей.

Не менее интересен и сам истец. Как выяснилось Эмрек Ж. имеет за плечами 228 статью Уголовного кодекса. Его поймали в Екатеринбурге с 10 кило гашиша и в 2013 году посадили в тюрьму. Выйдя из-за решетки, он решил заняться честным бизнесом.

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