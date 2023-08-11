Профилактический медосмотр детей и подростков в «Клинике ЗДОРОВьЯ» пройдет без суеты, очередей и по доступной цене

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Сэкономьте время и деньги в многопрофильной калужской клинике.

Калужская «Клиника ЗДОРОВьЯ» приготовила отличную новость для родителей. В нашем многопрофильном медицинском центре теперь проводятся профилактические осмотры для детей всех возрастов.

Для малышей и абитуриентов

Клиника собрала ведущих специалистов различных направлений, чтобы оказывать широкую помощь населению, в том числе проводить полный осмотр ребенка для нового и важного этапа в его жизни.

Профилактические осмотры в «Клинике ЗДОРОВьЯ» проводятся для поступления вашего малыша в детский сад, для поступления дошкольника в школу и для абитуриентов вузов и ссузов.

Почему именно наш многопрофильный медицинский центр? Здесь есть врачи всех специальностей, которые примут без очередей и по доступной цене. Вас уже будут ожидать в специально выделенный день по предварительной записи. Не надо неделями ждать приема, не надо волноваться о наличии специалиста на рабочем месте.

Здесь умеют работать с детьми

Наши врачи и медперсонал любят свою работу и детей, знают, как установить доверительный контакт с ребенком и избежать излишнего волнения малыша во время проведения необходимых процедур.

С подростком общение происходит на равных, юношам и девушкам объясняют, для чего необходим каждый этап обследования, по результатам могут дать развернутые рекомендации юным калужанам и их родителям.

Внимательное и участливое сопровождение

Администраторы клиники всегда вежливо ответят на любые ваши вопросы, помогут сориентироваться родителям с малышом или подростку в порядке прохождения врачей, в последовательности сдачи анализов и расскажут, как правильно подготровиться к ним. В стенах нашего медицинского центра вы найдете внимание и участливое отношение на каждом этапе прохождения медосмотра.

Педиатр, невролог, офтальмолог, ортопед, детский гинеколог, детский стоматолог, детский оториноларинголог (ЛОР), все необходимые для медосмотра виды анализов, ЭКГ и прочее. Избежать волнений и сэкономить время при прохождении врачей поможет наша клиника, здесь медосмотр проходит упорядоченно, по плану, без суеты и волнений.

Подготовьте своего ребенка к новому этапу его жизни, пройдя полный медосмотр в «КлиникеЗДОРОВьЯ» в комфортных условиях, в короткие сроки и за приемлемую цену.

Клиника расположена по адресу: город Калуга, улица Телевизионная, дом 31.

Записаться на медосмотр в специально выделенный день или узнать подробности вы можете у администраторов клиники по телефонам: +7 (4842) 55-15-15, 20-72-17.

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