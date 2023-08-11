Калужская область решила поделиться опытом цифровизации с ДНР
На проходящем в Калуге всероссийском форуме «Цифровая эволюция» подписано соглашение о сотрудничестве региона с Донецкой Народной Республикой.
Об этом сообщил в пятницу, 11 августа губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Разработанные и обкатанные региональные цифровые технологии и платформенные решения будут внедряться в ДНР по самым различным направлениям. Разработки калужских специалистов в IT-сфере будут полезны в экономике и социальном сегменте республики. Не останутся в стороне и здравоохранение, образование, культура и туризм. Заинтересовались в ДНР и калужскими цифровыми технологиями в области государственного управления.
- У нас более 80 социальных услуг переведено в электронный вид, - пояснил губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - Это создаёт комфортную и удобную среду для людей. Я уверен, что коллеги найдут много полезных решений и возможностей.
Глава региона отметил, что Калужская область открыта для помощи и готова делиться своим опытом цифровизации с ДНР.
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