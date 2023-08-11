Охотники из Калужской области скрутили диверсантов

В четверг, 10 августа, благодарность губернатора Калужской области получили пятеро охотников, которые задержали диверсантов в лесах под Малоярославцем этой весной.

В тот день они совершали рейд по поиску браконьеров и наткнулись на вооруженную диверсионную группу.

- Рискуя жизнью и здоровьем приняли все возможные меры к задержанию и обезвреживанию вооруженных людей, - сказал министр природных ресурсов Калужской области Владимир ЖИПА вручая награды героям. - Наши ребята проявили высокую гражданскую ответственность, отвагу и самоотверженность!

За проявленное мужество губернатор Владислав Шапша подписал благодарность.

Этот официальный документ хоть и не дает никаких льгот, но требуется для получения грамоты губернатора, звания ветеран труда.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.