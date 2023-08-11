Синоптики обещают Калужской области невероятно мокрую погоду
В пятницу, 11 августа, погода в Калужской области резко изменится, говорят синоптики.
Утром +16 и пройдут небольшие дожди, днем потеплеет до +23, но прольются ливни.
В течение всего дня будут идти осадки разной интенсивности.
Наши предки подмечали, если утро и день тёплые — тёплым будет и начало сентября.
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