В Калужской области погиб пропавший 57-летний мужчина

Ранее мы сообщали о том, что в СНТ «Прогресс» на Малинниках пропал 57-летний Лев Аникин.

В четверг, 10 августа, в поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что пропавший найден погибшим.

-Приносим соболезнования родным и близким. Спасибо всем за помощь и репосты, - отметили сотрудники поискового отряда. Просим воздержаться от комментариев. Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

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