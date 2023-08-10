В Калужской области погиб пропавший 57-летний мужчина
Ранее мы сообщали о том, что в СНТ «Прогресс» на Малинниках пропал 57-летний Лев Аникин.
В четверг, 10 августа, в поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что пропавший найден погибшим.
-Приносим соболезнования родным и близким. Спасибо всем за помощь и репосты, - отметили сотрудники поискового отряда. Просим воздержаться от комментариев. Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
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