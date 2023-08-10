Стела «Город воинской доблести» в Калуге будет готова ко Дню города

Памятная стела на переменим улиц Баумана и Пушкина займет свое место ко дню города. Об этом сообщил городской голова Дмитрий Денисов в четверг, 10 августа.

В данный момент цельные гранитные элементы полностью готовы, а бронзовые элементы отлиты. Последние искусственно состаривают для усиления защитных свойств и декоративности.

В ближайшее время будут смонтированы гранитные детали мощения, а также начнется подготовка площадки вокруг стелы.

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