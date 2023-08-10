Как калужанам сфотографировать на смартфон звездный поток Персеид

11–13 августа ожидается пик метеорного потока Персеиды. Это означает, что ночью всего за час жители Калуги и области смогут насчитать до сотни падающих звёзд. Cфотографировать невероятно красивое августовское небо и падающие звёзды на смартфон не всегда просто, но можно. Редакция сайта www.kp40.ru в сотрудничестве с компанией МТС подготовила для вас советы, как получить красивые фотографии ночного звездного неба для сбора восторженных лайков в ваших соцсетях или для украшения таким фото собственной квартиры.

Подальше от городских огней и цивилизации

В городе сделать хорошие фотографии трудно. Во-первых, везде в камеру лезет свет фонарей. Во-вторых, даже спрятавшись от них, никуда не деться от засветки самого неба, которое создают те же фонари. Вывод: если есть возможность, отправьтесь от города подальше.

Если вы на даче или в деревне, у вас есть самое главное: тёмное небо и минимум электрического света.

Если вы вынужденно в городе, отправьтесь в большой лесопарк, найдите поляну, с которой открыта значительная часть неба. Постарайтесь найти место, где совсем нет электрического света, чтобы он не бил вам в глаза, мешая видеть неяркие метеоры.

Найдите место, где кроме неба на снимке будет что-то на переднем плане. Так как мы ищем именно тёмное место, то объект можно и слегка подсветить карманным фонариком, чтобы в кадре был не только силуэт. Никакого яркого света в кадре! Если у вас много разных вариантов для выбора места и направления съёмки, помните, что самая тёмная сторона неба — северная.

Где бы вы ни были, снять только что вспыхнувший метеор не выйдет: не успеете среагировать. Поймать падающую звезду в кадр можно только случайно. Но в середине августа, а именно в 11–13 числах шансы на успех значительно возрастают: в эти даты знаменуется пик метеорного потока Персеиды, когда ясной ночью за час можно насчитать до сотни падающих звёзд. Делайте снимки один за другим и проявите терпение. Может понадобиться сделать и 100, и 200 кадров…А после съёмки просмотрите все кадры (лучше на ПК), чтобы не пропустить улов.

В каком часу ночи лучше снимать звездное небо в Калуге?

И простым наблюдениям, и особенно съёмке всегда очень сильно мешает Луна. И если она есть, с этим приходится только мириться. Однако в 2023 году новолуние приходится на 16 августа. Эта ночь, три-четыре ночи до этого — самые тёмные и потенциально богатые на метеоры. Ночь с 12-го на 13-е ещё и приходится на выходные, очень удобно.

13-го августа Луна взойдёт 0:35. Лучшее время для съёмки — с полуночи до примерно двух часов ночи, если восточную сторону горизонта, где будет Луна, от вас скрывают деревья или другие детали ландшафта.

14-го августа, когда метеоров станет поменьше, Луна взойдёт 1:44, дав вам больше тёмного времени. Лучший период для съёмки — с полуночи до двух часов ночи.

15-го августа тонкий серп Луны появится только в три часа ночи, и с полуночи до этого времени ничто не будет мешать съёмке.

16-го августа — новолуние, спутник Земли можно не брать в расчёт, и хотя по сравнению с 13-м августа метеоров будет поменьше, условия для съёмки именно в эту ночь наилучшие.

Самое тёмное время (с точностью до 15 минут) на долготе Москвы, а значит и Калуги и области, — половина первого ночи по местному времени

Как унять дрожь в руках

Даже не пытайтесь фотографировать ночное небо с рук! Нужна будет длительная выдержка в несколько секунд, а в течение этого времени никто не удержит смартфон в руках абсолютно неподвижно. Вам понадобится хотя бы самый простой штатив-тренога для смартфона. Это недорого.

Более того, хорошо бы снимать с задержкой после нажатия на «спуск» — этим вы избежите дрожания смартфона после вашего к нему прикосновения. У многих гаджетов есть такая возможность в настройках. Если нет, делайте нажатия на кнопку съёмки как можно более краткими и нежными.

Настройки смартфона при съёмке звёздного неба

Скорее всего, на автомате хорошее фото звёзд не выйдет ни у профессионального фотографа, ни у владельца самого навороченного гаджета, чьи возможности при съёмке нахваливает производитель. Хотите снять ночное небо — разберитесь в ручных настройках фотографирования. Это несложно.

Важны три параметра:

Выдержка. Это время, в течение которого камера снимает непрерывно. Днём — это доли секунды, и мы без проблем снимаем с рук. Ночью же требуется длинная выдержка 10–15 секунд, и именно поэтому нам нужен штатив. Более короткие выдержки не позволят тусклому свету звёзд и метеоров отразиться на снимке, а более длинные сделают изображения звёзд смазанными, ведь ночное небо постоянно движется. ISO. Это восприимчивость камеры к свету. Для наших целей подойдут значения ISO от 200 до 400. Более длинная выдержка позволяет снимать при меньшем значении ISO. Более высокое ISO даёт возможность сократить выдержку, но добавляет к изображению шум. Экспериментируйте в указанных небольших диапазонах значений — лучший результат на разных гаджетах дадут разные сочетания этих настроек. Проведите тестовую съёмку заранее, запомните самые удачные настройки. RAW. Если ваш смартфон позволяет сохранять снимки с минимумом обработки автоматикой гаджета (RAW), снимайте именно в этом формате. Да, такие снимки занимают много места, но зато у вас будет возможность поправить контраст и освещённость в значительных пределах уже после съёмки с минимальным влиянием на качество изображения.

Снимайте без вспышки. Звёздному небу она ни к чему.

Апгрейдим смартфон с помощью приложений

Даже самую классную современную технику можно улучшить с помощью правильного программного обеспечения. Этот вариант особенно подходит для тех, кому сложно разобраться в нюансах, о которых мы писали выше. Одно из подходящих приложений для удачной съёмки звёзд — NightShooting. Оно в значительной степени автоматизирует настройки камеры, о которых написано выше.

Техника важнее всего — какой смартфон подойдёт

Перейдём к выбору смартфона.

«Ваш гаджет не обязательно должен позволять менять все параметры, которые были перечислены в пункте о настройках, но в любом случае камера должна быть с неплохим разрешением (от 8 Мпикс) и сравнительно высокой светосилой. Светосила камеры указывается в характеристиках примерно вот так: f/1.4 или, например, f/2.2. Чем меньше числовое значение, тем больше светосила и тем лучше для нашей задачи. При большой светосиле можно будет использовать меньшие выдержки и значения ISO, а качество снимков будет выше при прочих равных», - посоветовала нашим читателям директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.

Теперь вы знаете, что звёздное небо можно успешно фотографировать на смартфон, потратив некоторое время на подбор места, теорию и настройку техники. Конечно, ещё до того вам, возможно, нужно приобрести подходящий гаджет.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.