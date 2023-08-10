Калужанки рожают второго ребенка в возрасте от 30 до 34 лет

В четверг, 10 августа, ЗАГС Калужской области опубликовал статистику по рождению второго ребенка в семьях калужан.

За 7 месяцев 2023 года зарегистрировано 1585 рождений второго ребенка в семье, что составляет 34% от общего числа новорожденных.

Чаще всего второго ребенка рожают калужанки в возрасте от 30 до 34 лет (33%).

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