В Калуге начал работу Всероссийский форум «Цифровая эволюция»

В четверг, 10 августа, в Калуге на площадке индустриального парка «Грабцево» торжественно открылся IV Всероссийский форум «Цифровая эволюция», об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

Среди организаторов - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

В этом году на форуме собрались более 700 экспертов, специалистов и представителей государственных органов практически всех регионов страны, в том числе новых регионов – Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области.

— С министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым открыли форум, - сказал Владислав Шапша. - Уже в четвертый раз он проходит у нас в Калуге. Главная тема - цифровизация госуслуг, развитие цифровой платформы "ГосТех". Лучшие идеи, практики, новые инструменты, чтобы сделать жизнь человека комфортнее, интереснее и продуктивнее.



Губернатор отметил, что Калужская область входит в топ-10 лидеров рейтинга цифровой трансформации среди регионов.

— С Председателем Правительства Донецкой Народной Республики Евгением Солнцевым подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифрового развития. Окажем поддержку по внедрению цифровых технологий в экономике, социальной сфере, госуправлении. В ДНР активно идет восстановление городов и сел. В работе более 6 тысяч объектов. "Цифра" помогает в организации этого процесса. А жителям - быстро, без волокиты получить, например, российский паспорт, льготы и пособия. Более 50 госуслуг до конца года в ДНР планируют перевести в цифру. И мы в этом поможем.

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