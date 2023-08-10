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В комплекте выгоднее: популярные модели Infinix, Xiaomi, Tecno по специальной цене стали доступны в билайне

Опубликовано: 10.08.2023 16:56 0 121
В комплекте выгоднее: популярные модели Infinix, Xiaomi, Tecno по специальной цене стали доступны в билайне

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билайн запустил новое предложение «3 в 1: Комплект выгоднее смартфона». Популярные модели брендов Infinix, Xiaomi и Tecno доступны для покупки в интернет-магазине и офисах продаж оператора в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые можно потратить на услуги связи. Выгода от покупки комплекта составит до 10 000 рублей — в итоге такой набор получается даже дешевле, чем просто покупка смартфона без акции. 

Участие в акции могут принять как новые, так и действующие клиенты билайна. При покупке комплекта сотрудники оператора предложат вам оформить SIM-карту, на баланс которой будут зачислены бонусные рубли. Если вы уже являетесь абонентом билайна, бонус придет сразу на ваш номер. 

В акции участвуют смартфоны Infinix, Xiaomi и Tecno, полный список устройств доступен по ссылке: beeline.ru/shop/catalog/actions/v-komplekte-vygodnee. Среди услуг и аксессуаров, доступных в комплектах к смартфону, представлены детские часы Jet Kid Gear и Geozon, услуги по наклейке пленки, пакеты настроек, страховые продукты, включая защиту экрана, и доп. гарантию, а также подписки на сервис билайн тв. 

Одним из самых интересных предложений акции является Infinix Note 30, он оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, а также обладает 6,78-дюймовым безрамочным дисплеем с разрешением 2460x1080 пикселей и 64-мегапиксельной камерами. Стоимость комплекта с Infinix Note 30 составит 15 490 руб, что на 8 500 руб. выгоднее, чем покупка этого же смартфона. 

Воспользоваться предложением 3 в 1 от билайна можно до 18 сентября 2023 года. Все подробности акции, полные условия участия и информация об организаторе доступны по ссылке: beeline.ru/customers/products/mobile/bonus/details/v-komplekte-vigodnee. 

Сделайте свой выбор, получите выгоду от покупки и наслаждайтесь новым смартфоном вместе с билайн! 

Реклама: beeline.ru
ПАО «Вымпел-Коммуникации».

 

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Опубликовано: 10.08.2023 16:56 0 121
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