Собираемся в школу: в Tele2 можно купить смартфоны Infinix за полцены

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Российский оператор Tele2 и Infinix предлагают клиентам комплект, в который входит смартфон, страховка гаджета, мультиподписка Mixx бесплатно на три месяца и SIM-карта. Предложение актуально для родителей, которые подбирают недорогой и качественный гаджет для ребенка перед началом учебного года.

Взрослые смогут не волноваться о защите телефона, поскольку гаджет будет застрахован от различных ситуаций, возникающих у школьников. Это поломки из-за падений, утеря, заливание жидкостью и другое. Страховка будет действовать в течение 24 месяцев.

А включенная в комплект подписка Mixx, стоимость которой оператор обнулит на первые три месяца, откроет доступ к столь популярным у ребят цифровым услугам. В их числе онлайн-кинотеатры, музыкальный стриминговый сервис, скидки на образовательные платформы и покупки, а также 50 Гб трафика в дополнение к пакету тарифа.

В результате при приобретении комплекта со смартфоном Infinix по акции «Комбо» клиенты получат скидку 50% от его розничной цены. Она распространяется на пять востребованных моделей Infinix: SMART 7 Plus 3/64, Infinix HOT 30i 4/128Gb, Infinix HOT 30 8/128Gb, NOTE 30i 8/256, NOTE 30 8/256. Остальные гаджеты Infinix можно купить со скидкой до 35% в рамках акции.

– Мы специально завели в акцию доступный по цене смартфон – это оптимальный вариант недорогого и модного гаджета для ребенка, который ориентируется в цифровых сервисах не хуже взрослого, – отметил директор по работе с абонентским оборудованием Tele2 Владимир Павлов.

К слову, Infinix получил признательность у российских пользователей. По итогам второго квартала 2023 года бренд вошел в топ по стране по продажам в штуках. А в розничной сети Tele2 число купленных смартфонов вендора выросло за этот период в 9 раз год к году.

– Infinix всегда ориентировалась на молодую и активную аудиторию, для которой важно не только качество и производительность устройств, но и их внешний вид. Не случайно одна из моделей, участвующих в акции, недавно получила престижную награду за индустриальный дизайн от премии Paris Design Awards, – добавил руководитель отдела продаж Infinix Александр Осипов.

Чтобы воспользоваться специальным предложением, необходимо купить акционную модель смартфона в салоне связи Tele2 или на сайте tele2.ru, указав способ получения товара – самовывоз. Далее потребуется подключить страховой продукт для защиты смартфона, выбрать тариф «Мой онлайн+» и внести абонентскую плату за три месяца. Все товары и услуги должны быть приобретены комплектом в одном чеке. Подробная информация об условиях акции доступна у продавцов-консультантов в салонах связи оператора и на сайте. Акция действует до конца сентября 2023 года.

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ООО «Т2 Мобайл».

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