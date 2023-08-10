Престижное IT-образование в Калуге

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IT-специалистом может стать каждый, главное желание, дисциплина и выбор правильной школы с качественной программой и преподавателями-профессионалами.

Компьютерная Академия TOП обучает IT-профессиям с 1999 года. Авторские программы и акцент на практику направлены на решение реальных задач клиентов и полное погружение в цифровую сферу.

Преимущества Академии

Многие компьютерные курсы предлагают освоить программирование за 3 месяца. За такое время возможно получить лишь поверхностные знания. Академия дает фундаментальное образование за оптимальные сроки, чтобы войти в профессию с надежными знаниями для полноценной работы.

Академия ТОП в Калуге — это высокий уровень трудоустройства выпускников, актуальные, обновляющиеся программы, акцент на практику, готовое портфолио при выпуске, дружеская атмосфера и современные учебные материалы.

Обучение для взрослых

Программы в IT-Академии отлично подходят школьникам и выпускникам для приобретения первой и востребованной профессии, студентам ВУЗов для дополнительного образования параллельно с высшим, специалистам других профессий для смены деятельности и построения перспективной и высокооплачиваемой карьеры, всем желающим для повышения IT-квалификации и восполнения пробелов в знаниях.

Разнообразие специализаций, отсутствие ограничений по возрасту или образованию позволяют подобрать курс для каждого, кто желает окунуться в мир IT или продолжить развиваться в этом направлении.

IT-область активно поддерживается государством: специалистам предлагаются различные льготы и возможности для роста.

Обучение для детей

В Академии ТОП умело превращают любовь к видеоиграм в полезные и интересные знания.

Курс Юный программист для деток 4-6 лет помогает развить логику, память, аналитическое и творческое мышление, дает знания, необходимые в будущем, готовит для успешного старта в школе.

Программа Первый шаг для ребят 7-8 лет учит правильному использованию компьютеров, гаджетов и интернета, знакомит с компьютерной графикой, программированием, работой с текстом, презентациями, созданию анимации.

Малая компьютерная академия — это комплексное образование для школьников 9-14 лет с полным погружением в различные направления IT. МКА признана лучшей образовательной программой на международном саммите в Женеве.

Онлайн-школа 5-11 классы - общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка и IT - программа соответствует ФГОС.

На базе Академии во время каникул организованы увлекательные и познавательные IT-лагеря, где ребята весело и с пользой проводят свободное от учебы время. А тем, кто хочет больше, есть выездные лагеря не только Подмосковье, Москва и Черное море, но и Дубай, Сингапур, Малайзия.

IT-Колледж

Международный колледж TOP осуществляет практическую подготовку IT-специалистов с получением диплома и мощного фундамента знаний.

Это лучший способ получить качественное образование и перспективную профессию айтишника. Обучение в колледже позволяет ребятам начать работу еще до получения диплома и самостоятельно оплачивать учебу и личные расходы. Современные программы и практика делают студентов конкурентоспособными на рынке труда.

Учеба в удовольствие

Нужно только выбрать направление и форму обучения: очная или заочная.

Все занятия по очной форме проходят в удобных аудиториях в группах до 16 человек. В процессе обучения преподаватели постоянно взаимодействуют с учениками. Опыт и знания педагогов делают занятия увлекательными и продуктивными.

С получением такого набора знаний вы узнаете, что такое востребованность, самореализация и финансовая независимость!

Академия ТОП - место IT-знаний для всех и каждого в Калуге.



Г. Калуга, ул. Циолковского, 8, 3-й этаж

+7 (4842) 21-80-08

WhatsApp: +7 (965) 705-45-05

https://kaluga.top-academy.ru

АНО ПОО ММКЦТ «АКАДЕМИЯ ТОП»,

АНО ДПО «Академия ТОП».

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