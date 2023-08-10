В Калужской области капитально отремонтировали школу

В среду, 9 августа, правительство Калужской области рассказало о завершении капитального ремонта в школе Людиновского района.

— Мы ожидаем больших перемен и интересного, творческого, содержательного будущего, – сказала директор средней школы № 10 имени Героя Советского Союза Ивана Чугунова в Людиновском районе Елена Пряхина.

Первого сентября учеников ждет приятный сюрприз: здание школы капитально отремонтировали.

Здесь учатся более 120 ребят из села Заречный, окрестных деревень и города Людиново.

В рамках капремонта обновили фасад, заменили систему отопления, поменяли оконные блоки. В классы завезли новую мебель, в кабинет технологии, химии и других предметов – новое оборудование.

Любопытно, что в ремонте школы учли пожелания самих школьников. Так, совет школьников предоставили проект, согласно которому холл оформили в стиле лофт.

Обновления стали возможно благодаря госпроекту «Модернизация школьных систем образования».

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.