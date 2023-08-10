В Калужской области капитально отремонтировали школу
В среду, 9 августа, правительство Калужской области рассказало о завершении капитального ремонта в школе Людиновского района.
— Мы ожидаем больших перемен и интересного, творческого, содержательного будущего, – сказала директор средней школы № 10 имени Героя Советского Союза Ивана Чугунова в Людиновском районе Елена Пряхина.
Первого сентября учеников ждет приятный сюрприз: здание школы капитально отремонтировали.
Здесь учатся более 120 ребят из села Заречный, окрестных деревень и города Людиново.
В рамках капремонта обновили фасад, заменили систему отопления, поменяли оконные блоки. В классы завезли новую мебель, в кабинет технологии, химии и других предметов – новое оборудование.
Любопытно, что в ремонте школы учли пожелания самих школьников. Так, совет школьников предоставили проект, согласно которому холл оформили в стиле лофт.
Обновления стали возможно благодаря госпроекту «Модернизация школьных систем образования».
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