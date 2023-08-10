Теплый солнечный день обещают в Калужской области

В четверг, 10 августа, в Калужской области будет солнечный и теплый день, обещают синоптики.

Утром еще прохладно - около +12, но днем разогреет до +25 градусов, небо ясное.

К вечеру температура составит около +18. Переменная облачность.

Наши предки подмечали, в этот день за ягодами и грибами в лес нельзя ходить с плохим настроением или со злыми мыслями — домой придётся вернуться с пустыми руками.

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