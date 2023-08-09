В Калужской области пропал 57-летний мужчина

В Калужской области ищут 57-летнего Льва Аникина. Мужчина пропал в СНТ «Прогресс» на Малинниках, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

О его местонахождении неизвестно со 2 августа.

Рост мужчины – 180 сантиметров, нормального телосложения, глаза зеленого цвета, волосы седые.

Лев одет в светло-бежевую футболку, синие джинсы, синие кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефону горячей линии: 8 800 700 54 52(звонок бесплатный).





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