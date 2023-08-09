От теории к практике, или «Особенности ветмероприятий при работе с мясным скотом в пастбищный период»

Август – месяц особый для всех российских Айболитов. Именно на этот месяц приходится День ветеринарного работника — российский национальный профессиональный праздник ветврачей, который отмечается каждый год 31 августа. Он приурочен ко дню памяти Святых Флора и Лавра, которых на Руси считали покровителями лошадей и вообще — домашнего скота. Так что профессия ветеринара — это прямое преемство заветам традиции.

Агрохолдинг «Мираторг» с этой точки зрения — идеальный шанс найти себя в профессии, получить признание и выстроить карьеру.

Знакомимся — ветврачи-стажёры из числа студентов-третьекурсников Московской ветеринарной академии Фёдор Шибанов и Никита Кузнецов. Проходили практику на калужской ферме КРС «Наумово». Первые реальные шаги в профессии делали под руководством ветеринарного врача фермы Елены Крайниковой. Она учила молодых специалистов делать ветеринарные обработки, определять стельность у коровы, измерять температуру, работу преджелудков, сердца, вести документацию.

- Почему именно ветеринария?

Фёдор Шибанов: - У меня причина выбора скорее патриотическая: сейчас такое время, все стремятся в города, индустриализация, урбанизация — а ведь сельское хозяйство никуда не исчезло, за животными надо следить. Я этим и буду заниматься.

Никита Кузнецов: - Я ещё в детстве хотел лечить зверей. В школе увлёкся биологией, когда встал перед выбором, на какую специальность пойти учиться, вспомнил о своём детском желании – и стал ветеринаром.

Ветеринарным врачом человек может стать только тогда, когда научится чувствовать животное. Ведь врач не может спросить у зверя, на что тот жалуется. Животному диагноз можно поставить только внимательным осмотром. И оба наших героя упорно учились этому под контролем своей наставницы — выезжали в поля для выявления и лечения больных животных, занимались диагностикой заболеваний незаразной этиологии и проводили лечение животных на ферме в корале. Такие вот «Особенности ветеринарных мероприятий при работе с мясным скотом в пастбищный период»…

- Что было самым сложным?

Фёдор Шибанов: - Не могу ранжировать — всё было… ну, скажем так, в порядке вещей. Сложность выполнения той или иной задачи зависела просто от количества животных в поле — если много, то вакцинация затягивается. Если что-то было сложно для понимания — нам всегда помогали ветврачи «Мираторга».

Никита Кузнецов: - Прогоны – очень выматывающее дело. Операторы-ковбои загоняют телёнка в фиксатор, мы его там фиксируем, вакцинируем, отпускаем… И так повторяем пока стадо голов в двести не закончится.

Работа ветврача — ежедневная. В ней нет перерывов. Запланированные ветмероприятия невозможно отложить или перенести — животных очень много. Их нужно ежедневно осматривать, проводить лечебные процедуры и профилактические мероприятия по плану — вакцинацию, обработки витаминами, препаратами от паразитарных болезней и т.д. Оба наших героя осваивали особенности учета лечения, ветеринарных препаратов, внесения данных о проведенных мероприятий.

- Насколько быстро совместилась теория с практикой?

Фёдор Шибанов: - В течение одного рабочего дня. Мы в первый день пришли утром на ферму, нам выдали документацию по вакцинированию — изучайте. А уже вечером мы на практике вакцинировали животных в поле — под присмотром наставника, с подсказками, но сами. Мне так даже нравится больше — я больше люблю сразу на практике понимать, что и как делается.

Никита Кузнецов: - В первый же день. Утром пришли, получили инструкции, а вечером – уже на прогон.

Вся работа ветеринарного врача в агрохолдинге направлена на получение безопасной для человека животноводческой продукции. А безопасную продукцию (в данном конкретном случае — мраморную говядину) можно получить только от здорового животного, накормленного экологически чистыми и качественными кормами, получающего своевременно лечебную помощь и необходимые профилактические мероприятия.

- Вас уже можно считать работниками «Мираторга»?

Фёдор Шибанов: - Мне понравился полученный на практике опыт и моё рабочее место – тоже. Мне предлагают работу в компании, пока мне ещё год учиться на бакалавриате. Так что – вполне возможно.

Никита Кузнецов: - Это пока сложный вопрос — я ещё учусь. Но скажу так — работу в «Мираторге» я рассматриваю, как один из основных вариантов карьеры.

Животные, как и люди, болеют всегда. Поэтому профессия ветеринарного врача будет всегда востребованной — никакие датчики на животном, которые считывали бы показатели о его состоянии, не помогут. Выявить причину и тем более назначить лечение искусственный интеллект пока не способен, для этого необходимо врачебное мышление. Визуально оценить состояние здоровья животного по комплексу показателей, скорректировать лечение с учетом реакции животного, оказать экстренную помощь сможет только «живой» специалист. А значит у идущих стезёй Флора и Лавра студентов Фёдора и Никиты в «Мираторге» большой фронт работы — надёжной, стабильной и хорошо оплачиваемой.

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