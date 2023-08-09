Калужский дзюдоист завоевал второе «золото» на Играх стран СНГ

Как мы писали ранее, калужский дзюдоист СШОР «Юность» Владимир ДОСЯК стал сильнейшим в категории свыше 90 килограммов на Играх стран СНГ.

В среду, 9 августа, спортсмен завоевал еще одно «золото» на Играх, как сообщает министерство спорта Калужской области.

Владимир Досяк завоевал свою вторую золотую медаль уже в составе сборной России в весовой категории свыше 81 кг.

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в Республике Беларусь. Участники - более 2000 спортсменов из 22 стран. В программе соревнований представлены 20 видов спорта.

Соревнования по дзюдо собрали более 200 спортсменов из восьми стран.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.