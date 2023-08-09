Прокуратура не подтвердила факт привлечения родителей к проведению ремонта в калужской школе

Как мы писали ранее, прокурор Калужской области Константин Жиляков поручил организовать проверку о возможных нарушениях при проведении ремонта школы № 15 в Калуге из-за появившейся в СМИ информации о привлечении родителей учеников к ремонту школы.

Как нам стало известно, результаты проверки прокуратуры уже получены руководством школы.

— В результате проведенной проверки факт привлечения родителей к проведению ремонта образовательного учреждения не установлен, – говорится в документе.

Вместе с тем прокуратура вынесла предостережение директору Татьяне Николаевне Дроздовой о недопустимости нарушения законодательства.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.