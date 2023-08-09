«А что такое оклад?»: 16% калужан задают на собеседованиях глупые вопросы о зарплате
В среду, 9 августа, портал по поиску работы SuperJob опубликовал данные опроса работодателей на тему странных вопросов, которые им приходилось слышать от претендентов на вакансии в их компаниях.
Как выяснилось, 21% опрошенных с подобными странностями не сталкивались.
А вот среди тех, кто столкнулся, большая часть была озадачена вопросами о зарплате.
16% опрошенных заявили, что их огорошили такими перлами:
- «А почему у вас вся зарплата «белая»? У меня с нее налоги будете теперь вычитать?»
- «Что такое оклад?»
- «Вычитаются ли из зарплаты дни без сохранения заработной платы?»
На втором месте хит-парада странных вопросов – плоды пандемийной удаленки. Они касаются графика работы:
- «А что, в каникулы тоже надо работать?»;
- «Можно ли не контролировать меня во времени?»
По 6% опрошенных были озадачены вопросами:
- о питании и расписании приема пищи в рабочее время
- о рабочем месте, офисной мебели и оборудовании
- о руководстве: состоит ли оно в браке, кто по гороскопу, какой характер.
5% работодателей получали странные вопросы об объемах работы, а 4% руководителей и вовсе пришлось разъяснять визитерам чем занимается их компания.
По 2% представителей компаний посчитали странными вопросы:
- о дресс-коде
- об отношении к вредным привычкам
- об их личном отношении к компании.
Столько же рекрутеров сталкивались с флиртом со стороны претендентов на вакансию.
Уважаемые читатели! А вам с какими странностями приходилось сталкиваться на собеседованиях? Пишите в комментариях и не забывайте уточнять - вы искали себе работу или сотрудника в компанию?
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