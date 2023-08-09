«А что такое оклад?»: 16% калужан задают на собеседованиях глупые вопросы о зарплате

В среду, 9 августа, портал по поиску работы SuperJob опубликовал данные опроса работодателей на тему странных вопросов, которые им приходилось слышать от претендентов на вакансии в их компаниях.

Как выяснилось, 21% опрошенных с подобными странностями не сталкивались.

А вот среди тех, кто столкнулся, большая часть была озадачена вопросами о зарплате.

16% опрошенных заявили, что их огорошили такими перлами:

«А почему у вас вся зарплата «белая»? У меня с нее налоги будете теперь вычитать?»

«Что такое оклад?»

«Вычитаются ли из зарплаты дни без сохранения заработной платы?»

На втором месте хит-парада странных вопросов – плоды пандемийной удаленки. Они касаются графика работы:

«А что, в каникулы тоже надо работать?»;

«Можно ли не контролировать меня во времени?»

По 6% опрошенных были озадачены вопросами:

о питании и расписании приема пищи в рабочее время

о рабочем месте, офисной мебели и оборудовании

о руководстве: состоит ли оно в браке, кто по гороскопу, какой характер.

5% работодателей получали странные вопросы об объемах работы, а 4% руководителей и вовсе пришлось разъяснять визитерам чем занимается их компания.

По 2% представителей компаний посчитали странными вопросы:

о дресс-коде

об отношении к вредным привычкам

об их личном отношении к компании.

Столько же рекрутеров сталкивались с флиртом со стороны претендентов на вакансию.

Уважаемые читатели! А вам с какими странностями приходилось сталкиваться на собеседованиях? Пишите в комментариях и не забывайте уточнять - вы искали себе работу или сотрудника в компанию?

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