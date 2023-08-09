Выбираем «Бренд года-2023» в Калужской области. Голосование началось
В среду, 9 августа, газета «Комсомольская правда – Калуга» открывает голосование в народной премии «Бренд года-2023». В этом году она проходит в 17-й раз.
Премия зарекомендовала себя как символ успеха и всеобщего признания компании. Приглашаем вас поучаствовать в выборе победителя, ведь каждый голос может стать решающим.
Голосуя, вы вносите свой вклад в развитие калужских предприятий.
Для того, чтобы оставить свой голос, перейдите по ссылке: Бренд года – 2023 и выберите лучшие на ваш взгляд компании. Если вы хотите проголосовать за несколько предприятий, нажмите значок «+» в конце каждой строки.
Имена лучших назовем осенью.
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