Выбираем «Бренд года-2023» в Калужской области. Голосование началось

В среду, 9 августа, газета «Комсомольская правда – Калуга» открывает голосование в народной премии «Бренд года-2023». В этом году она проходит в 17-й раз.



Премия зарекомендовала себя как символ успеха и всеобщего признания компании. Приглашаем вас поучаствовать в выборе победителя, ведь каждый голос может стать решающим.

Голосуя, вы вносите свой вклад в развитие калужских предприятий.

Для того, чтобы оставить свой голос, перейдите по ссылке: Бренд года – 2023 и выберите лучшие на ваш взгляд компании. Если вы хотите проголосовать за несколько предприятий, нажмите значок «+» в конце каждой строки.

Имена лучших назовем осенью.

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