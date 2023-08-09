В озерах калужского Кирова взяли пробы воды

Ранее мы сообщали о массовых жалобах жителей города Киров в Калужской области на состояние воды в Верхнем и Нижнем водохранилищах. Затем была организована проверка в прокуратуре.

Во вторник, 8 августа, в водоемах взяли пробу воды, сообщил министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа.

4 пробы на Верхнем: в районе улицы 9, СНТ Красная Заря, пересечения улиц Плеханова и Красная Заря, на плотине и в районе дома № 8 по ул. Набережная. И одна в Нижнем в районе подвесного моста (городское кладбище).

- После личного приема доехали вместе с главой Игорем Феденковым до Верхнего озера со стороны парка, - отметил Владимир Жипа. - Через неделю ждем результаты, обязательно оповещу о них администрацию и местных жителей.

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