Старшеклассники Калужской области будут учить историю по новым учебникам

В среду, 9 августа, правительство Калужской области рассказало, что готов новый единый учебник по истории для 10 и 11 классов.

Отмечается, что он состоит из четырех книг: «История России» и «Всемирная история».

В учебнике по отечественной истории для 11 класса особый акцент сделан на СВО, где говорится о причинах и ходе спецоперации, рассказывается о воссоединении России с Крымом, о вхождении в состав страны новых регионов.

Кроме того, был переработан раздел о событиях с 1970 по 2000 годы.

Учебник выдадут старшеклассникам Калужской области 1 сентября.

Эти же учебники получат школьники в подшефном Первомайске.

Правительство уточнило, что в 2024 году будут готовы новые учебники по истории для 5-9 классов.

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