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В Калуге 11 человек отдали мошенникам в общей сложности более 4 000 000 рублей

Елена Сумак.
Опубликовано: 09.08.2023 10:21 1 279
В Калуге 11 человек отдали мошенникам в общей сложности более 4 000 000 рублей

В среду, 9 августа, УМВД России по Калужской области сообщило, что 11 жителей Калуги отдали мошенникам свои сбережения на общую сумму более 4 миллионов рублей.

Полиция сообщила, что за короткий промежуток времени в полицию поступили заявления от калужан, пострадавших от мошенников.

Жительнице областного центра позвонил незнакомец, представился работником банка.

Он рассказал, что со счета калужанки кто-то якобы пытался снять деньги и направить их на финансирование криминальных структур.

После чего в трубке раздался голос другого мужчины, который представился сотрудником полиции и подтвердил все вышесказанное, предупредив женщину, что за распространение этой информации ей грозит уголовное дело.

Испуганная женщина слушала указания по телефону. Так, она оформила несколько кредитов и перевела деньги на некие счета.

Но и дальше указания не закончились: теперь она должна была оформить займы.

Дочь потерпевшей стала свидетельницей одного из таких разговоров и сразу объяснила, что это мошенники. Тогда калужанка обратилась в полицию.

По такой же схеме лишились денег и остальные калужане.

В очередной раз полиция предупреждает – будьте бдительны! Не выполняйте никаких- денежных операций по инструкции незнакомцев в телефоне!

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Елена Сумак.
Опубликовано: 09.08.2023 10:21 1 279
Тэги: мошенничество умвд
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